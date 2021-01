Les dossiers chauds du mercato hivernal du PSG

«Si on peut, on doit réfléchir avec le club, si c'est possible. Vous savez bien que la situation globale dans le monde du football est particulière. Ce n'est pas facile. (…) C'est pour ça que ce n'est pas le moment pour demander des choses. Mais on peut réfléchir, on doit réfléchir. On doit analyser si des choses sont possibles ou pas. » Voilà quelles auront été les dernières déclarations de Thomas Tuchel au sujet du mercato. C'était avant son limogeage, annoncé le 24 décembre et officialisé le 29 décembre. On était déjà bien loin des exigences et coups de pression à Leonardo du mercato estival, qui a sûrement compté dans l'esprit des dirigeants parisiens au moment de le démettre de ses fonctions.

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel n'aura donc plus l'occasion de commenter le mercato parisien et on peut se demander si Mauricio Pochettino aura les coudées franches pour réclamer certains joueurs. Pourtant, l'arrivée d'un nouveau coach rime souvent avec celle de nouveaux joueurs. Sera-ce le cas pour un remplacement en cours de saison dans un contexte économique très difficile ? Les rumeurs existaient avant la nomination de l'entraîneur argentin, et étonnamment, elles coïncidaient avec son passé à Tottenham. Depuis plusieurs semaines, deux noms ressortent régulièrement dans la presse italienne et anglaise, Christian Eriksen et Dele Alli. Deux joueurs couvés par Mauricio Pochettino avec les Spurs, qui ont su lui rendre toute la confiance placée en eux.

Les cas Erisen et Alli, quid de la défense ?

Plus que jamais, ces deux éléments semblent proches du PSG. Eriksen n'est plus désiré à l'Inter qui a officialisé sa présence sur le marché des transferts. Mais le Danois de 28 ans ne sera pas cédé gratuitement, après avoir été recruté 20 M€ il y a à peine un an. Élément clé du Tottenham de Pochettino, peut-il être le cadeau de bienvenue du club parisien à son nouvel entraîneur ? Dele Alli, lui, avait déjà été ciblé par le PSG lors du mercato estival. À trois reprises, le club a buté sur Tottenham sur les conditions d'un prêt. Plus que jamais poussé vers la sortie, un prêt en janvier apparaît possible et selon nos informations, le PSG a bien maintenu le contact avec l'international anglais de 24 ans, en rupture avec José Mourinho. D'autres joueurs des Spurs sont déjà annoncés dans le viseur du PSG par la presse anglaise, comme Serge Aurier, Harry Winks ou encore... Hugo Lloris.

Outre ces cas particuliers, le club de la capitale pourrait envisager le recrutement d'un défenseur central, puisque c'était a priori sur ce poste que Thomas Tuchel voulait avoir du renfort. Le départ de Thiago Silva n'a pas été compensé, et cela a généré le long débat sur le repositionnement de Danilo en défense central instauré par l'entraîneur allemand. Pochettino sera-t-il sur la même voie que son prédécesseur à ce sujet ? S'il considère Danilo comme un milieu et Marquinhos comme un défenseur avant tout, il faudra voir quelle attitude il adopte au sujet des doublures peu fiables qu'ont été Abdou Diallo et Thilo Kehrer.

Des portes de sortie à trouver

Le mercato hivernal du PSG devrait surtout être conditionné par les ventes espérées. Quid par exemple du cas Julian Draxler, annoncé sur la liste des transferts à chaque occasion, mais toujours au club, avec un contrat s'achevant à l'issue de la saison ? Y a-t-il un club prêt à faire comme l'Inter avec Eriksen l'année passée en payant une belle somme pour un joueur libre dans 6 mois ? Le contexte actuel ne prête pas à l'optimisme. Une chose est sûre, c'est dans l'entrejeu que les candidats à un départ sont le plus nombreux. Avec Danilo, Verratti, Herrera, Paredes, Gueye, Rafinha et les jeunes Ruiz et Fadiga, le secteur est bien rempli et le sera encore plus si Alli et/ou Eriksen débarquent.

Leandro Paredes est dans le viseur de l'Inter Milan mais le club italien jouera en priorité la carte de l'échange avec Eriksen. Idrissa Gueye garde une belle cote en Angleterre et pourrait faire l'objet d'une offre. Pour le reste, il est compliqué d'imaginer aujourd'hui une proposition ébouriffante arrivée sur le bureau de Leonardo. Le directeur sportif parisien va devoir se creuser des méninges pour trouver des solutions de sortie aux joueurs que Mauricio Pochettino va juger indésirable après ses premiers pas. Car c'est aussi souvent ce qui arrive quand un nouvel entraîneur débarque...