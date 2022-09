PSG Féminines : Ollé-Nicolle balance sur l'affaire Hamraoui-Diallo

Démis de ses fonctions aujourd'hui mais entraîneur des féminines sur PSG au moment de l'agression, Didier Ollé-Nicolle était en première ligne. Son premier ressenti concernant les deux joueuses est qu'il a "senti qu'elles se haïssaient. L'une, plus que l'autre..." dans un entretien avec L'Equipe. Il estime que le club a bien géré la situation même si c'était pas facile et a du s'organiser pour que le groupe continue de bien vivre.

« Je ne veux pas porter de jugement car il y avait une enquête judiciaire et on ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. J'ai pris la décision, à ce moment-là, d'entraîner Hamraoui et (Aminata) Diallo seules pendant une semaine. Puis ensemble la deuxième semaine. Sept jours terribles parce que les deux filles ne se parlaient pas. (...) Et la troisième semaine, j'ai décidé de les réintégrer au groupe en espérant que la trêve hivernale permette à tout le monde de repartir de zéro. Jusqu'au clash, ça a tenu. Je reste très fier de ne pas avoir cédé à la pression de l'entourage de certaines joueuses et d'avoir toujours fait jouer Hamraoui, qui méritait sa place sur le terrain. » détaille-il.