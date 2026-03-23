Ligue 1 : Lens part en guerre contre la demande de report du PSG

L’annonce n’a pas été officialisée, mais c’est tout comme. Comme cela était prévisible, le Paris Saint-Germain a demandé à la LFP de reporter son match face à Lens prévu le 11 avril prochain. Comme il l’a fait avec Nantes pour son huitième de finale de Ligue des Champions, le club de la capitale veut décaler sa rencontre de championnat face aux Sang-et-Or programmée à la base le 11 avril. Si les Canaris avaient immédiatement accepté la requête parisienne, au grand dam de leurs supporters, les Artésiens sont plus difficiles à convaincre. « Nous, de base, on n’est pas d’accord. Je comprends que le fait d’avoir plus de repos permette d’être performant. Ils l’ont confirmé lors de leur match face à Chelsea. C’est un club qui est très performant dans plusieurs compétitions. Ils connaissent aussi les contraintes. On n’a pas à subir ces choses-là », avait déclaré le coach lensois, Pierre Sage, après le match remporté face à Angers.

La suite après cette publicité

Une prise de position qui n’a surpris personne. Lens est au coude-à-coude avec Paris au classement de Ligue 1 et n’a pas l’intention d’accorder une faveur aux champions de France en titre dans la course au titre. Cette sortie n’a toutefois pas dissuadé le PSG de faire sa demande de report. Et sans surprise, on se dirige vers une situation explosive. Du côté de la Ligue de Football Professionnel, certaines voix voient déjà le tableau se dessiner. « Lens va refuser pour de mauvaises raisons, c’est-à-dire des raisons politiques. Le CA de la LFP va voter pour et Joseph Oughourlian dira que le PSG dirige le foot français », a confié une source de la Ligue à RMC. Les Nordistes l’ont mauvaise et ça s’est lu dans les colonnes de la Voix du Nord après l’annonce du report demandé par les Rouge-et-Bleu.

Lens va refuser

« Le conseil d’administration de la LFP doit se réunir ce jeudi matin pour statuer sur la demande. A priori, comme c’est précisé dans les textes (article 22), la LFP décide seule et n’a pas besoin de l’accord des équipes concernées pour reporter les rencontres. Elle a le pouvoir de modifier à sa guise, en sachant que lorsqu’il est sollicité, sa volonté est en général d’arranger les affaires des équipes engagées en coupe d’Europe. On verra bien ce que décidera la Ligue jeudi, mais en attendant, on a aussi le droit de s’interroger sur le sens de l’opération et de la justice sportive, alors qu’on croit comprendre que les Lensois dans l’histoire n’ont pas trop les moyens de s’opposer à la demande. Ce ne pourrait être qu’une péripétie de calendrier si les deux équipes n’étaient pas au coude à coude en tête du classement, à la lutte pour le titre de champion de France. Deux équipes sont concernées, une seule est prise en considération, où est le respect ? »

La suite après cette publicité

Ce soir, RMC Sport annonce sans grande surprise que le RC Lens va s’opposer à la requête du PSG. Le club artésien aurait été d’accord avec un report si cela avait fait sens. Aujourd’hui, alors que la lutte pour le titre en Ligue 1 bat son plein, les Sang-et-Or ne veulent pas être les dindons de la farce, surtout à l’heure de jouer ce qui pourrait être une finale pour la L1. En clair, ils estiment que le report du match censé se jouer le 11 avril obligerait les hommes de Pierre Sage à ne pas jouer pendant deux semaines avant d’enchaîner avec une semaine à trois matches. Une prise de position plus que compréhensible, même si la LFP a toujours eu pour habitude de privilégier les équipes françaises engagées en coupe d’Europe (Strasbourg a également demandé à reporter son match contre Brest placé entre ses deux quarts de finale de Ligue Conférence face à Mayence, ndlr). Reste maintenant à savoir si la Ligue appliquera son droit de décider d’un report sans tenir compte de l’avis de l’adversaire ou si elle cherchera à trouver un consensus.