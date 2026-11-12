Italie-France : les compositions probables

Première au classement du groupe 1 de la Ligue A en Ligue des Nations, l’équipe de France a l’occasion de valider définitivement sa qualification pour les quarts de finale en cas de victoire ce soir à San Siro, face à l’Italie. Pour ce classique du football européen, Zinédine Zidane a vécu un début de rassemblement marqué par une cascade de forfaits (Pierre Kalulu, Marcus Thuram, Aurélien Tchouaméni), sans oublier le cas épineux de Kylian Mbappé, absent contre la Squadra Azzurra, mais espéré dimanche prochain face à la Turquie.

La suite après cette publicité

Cela ne devrait pas empêcher le sélectionneur des Bleus de composer une équipe séduisante, largement capable de faire mieux que le match nul concédé à l’aller (1-1). Dans un 4-3-3 redevenu le schéma préférentiel des Tricolores, les cages seront gardées par Mike Maignan. Devant le Rossonero, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Dayot Upamecano et Andy Diouf formeront l’arrière-garde. Un cran plus haut, Adrien Rabiot devrait être préféré à Eduardo Camavinga. À ses côtés, on retrouverait Lucas Da Cunha et Rayan Cherki.

Mbappé remplacé par Doué

En attaque, le forfait de Mbappé devrait être compensé par la titularisation de Désiré Doué en pointe. Le joueur du Paris Saint-Germain devrait être épaulé par Michael Olise à droite et Bradley Barcola à gauche. Appelés en renfort pour pallier les défections offensives, Éli Junior Kroupi et Senny Mayulu débuteraient la rencontre sur le banc de touche. En face, Roberto Mancini devrait aligner un onze de départ proche de celui qui avait tenu tête aux Bleus au Stade de France.

La suite après cette publicité

Pas mécontent du forfait de Mbappé, le sélectionneur transalpin devrait lui aussi proposer une équipe articulée en 4-3-3, avec Gianluigi Donnarumma dans le but. Les quatre défenseurs retenus devraient être Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni et Riccardo Calafiori. L’entrejeu aura également fière allure avec Davide Frattesi, Sandro Tonali et Nicolò Barella (qui remplacerait Nicolò Fagioli). Enfin, le trio offensif serait composé de Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito et d’un autre Nicolò, l’attaquant de Bologne, Nicolò Cambiaghi.