LaLiga attaque le PSG en justice pour Kylian Mbappé

LaLiga contre attaque ! Alors qu'il semblait promis au Real Madrid après des mois de suspense et de négociations, Kylian Mbappé a, contre toute attente, décidé de rester et de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le président du club de la capitale, Nasser al-Khelaïfi, l'a annoncé en personne sur la pelouse du Parc des Princes juste avant la rencontre face à Metz ce samedi, après une journée plus mouvementée que jamais. La Ligue espagnole, très remontée à ce sujet, avait déjà fait dénoncé ce retournement de situation par le biais de son président Javier Tebas. LaLiga n'en est pas restée là et a publié un communiqué dans lequel elle confirme qu'elle portera l'affaire devant l'UEFA mais aussi la justice française et européenne.

« Face à l'éventuelle annonce par Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain, LaLiga tient à préciser que ce type d'accord menace la pérennité économique du football européen, mettant en péril des centaines de milliers d'emplois et l'intégrité sportive à moyen terme. Non seulement des compétitions européennes, mais aussi de nos ligues nationales. Il est scandaleux qu'un club comme le PSG, qui la saison dernière ait perdu plus de 220 millions d'euros, après avoir cumulé des pertes de 700 millions d'euros ces dernières saisons (déclarant même des revenus de sponsorings de montants très douteux) avec un coût des effectifs sportifs autour de 650 millions pour cette saison 21/22, peut faire face à un accord de ces caractéristiques tandis que les clubs qui pourraient assumer l'arrivée du joueur sans voir leur masse salariale compromise, se retrouvent sans pouvoir le signer. Pour tout ce qui précède, LaLiga va porter plainte contre le PSG devant l'UEFA, les autorités administratives et fiscales françaises et devant les instances compétentes de l'Union européenne, pour continuer à défendre l'écosystème économique du football européen et sa pérennité. À de précédentes occasions, la Liga a déjà porté plainte contre le PSG pour non-respect du fair-play financier de l'UEFA à la suite de quoi l'UEFA a sévèrement sanctionné le PSG, bien que le TAS les ait révoqués dans une étrange résolution. » Une décision forte qui n'a pas fini de faire jaser.