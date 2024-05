João Sacramento pose sa candidature en Ligue 1

Le jeu des chaises musicales sur les différents bancs d’Europe s’intensifie et la Ligue 1 ne déroge pas à la règle. En effet, un grand nombre de clubs français, en quête de renouveau et de fraîcheur, risquent de changer d’entraîneurs dans les prochaines semaines. Parmi les profils qui ont une cote grandissante dans le championnat de France, João Sacramento figure en bonne position. Selon nos informations, plusieurs pensionnaires de Ligue 1 dont le Stade de Reims (qui l’a mis en tête de sa short list avec Luka Elsner) songent au tacticien portugais. Son nom n’est pas inconnu en France puisqu’il avait déjà été mentionné comme un possible successeur à Vladimir Petković aux Girondins de Bordeaux mais aussi au RC Strasbourg avant que Julien Stéphan ne prenne la succession de Thierry Laurey. Aujourd’hui, João Sacramento est déterminé à prendre la tête d’un club de Ligue 1.

Mais s’il n’est pas un inconnu au bataillon, les supporters français ne connaissent pas en profondeur le profil de João Sacramento. Et pourtant, le natif de Barcelos s’est forgé au fil des années une excellente réputation dans différents pays. De l’Italie à l’Angleterre, il a su développer ses qualités tactiques aux côtés des plus grands entraîneurs. Réputé comme étant «un génie tactique» caché derrière les coachs principaux, il a commencé sa carrière au Pays de Galles, d’abord à Cardiff comme recruteur puis assistant chez les jeunes, avant d’occuper un poste dans la sélection nationale galloise en tant qu’analyste de match. Passé par l’AS Monaco, le LOSC et le Paris Saint-Germain, Sacramento a été l’un des protégés de Christophe Galtier dans son staff à Lille. Il l’a d’ailleurs suivi à Al-Duhail au Qatar. Le libérer de son contrat ne serait pas difficile pour les clubs français puisque le principal intéressé sera libéré en cas d’offre ferme d’un club qui souhaite en faire son entraineur principal. Son CV est donc très pris au sérieux en France avec Reims qui a coché son profil mais aussi deux clubs de Ligue 1 dont les noms n’ont pas filtré.

Prêt à prendre les rênes d’un projet !

Polyglotte parlant près de cinq langues, João Sacramento souhaite désormais se lancer dans le grand bain seul sans être entouré de mentors de poids qu’il a pu avoir, comme Marcelo Bielsa à Lille notamment ou Leonardo Jardim à Monaco. A 35 ans, le Portugais est prêt d’autant qu’il a eu le temps de peaufiner ses préceptes tactiques durant ses années dans le sillage des plus grands : «Son analyse de l’opposition, son analyse de la façon dont les équipes jouent et de ce qui est nécessaire pour les briser. Il va s’asseoir et travailler sans relâche pour trouver des failles dans les systèmes d’opposition, travaillant parfois 16 ou 20 heures pour trouver toutes les opportunités possibles de gagner des matchs. Il est portugais et en grandissant, il a modelé la façon dont il voulait être en tant qu’entraîneur sur José. Jose Mourinho était l’idole de João. Il a fait un travail sur le modèle, a présenté un peu de travail sur la périodisation tactique à Dave Adams, son professeur, qui est aujourd’hui directeur technique de la Fédération galloise», expliquait à Sky Sport Steve Savage qui a travaillé avec Sacramento pendant son master en coaching de performance. Le téléphone de João Sacramento risque de sonner dans les prochaines semaines, surtout en France. Son objectif principal est clair : accepter la proposition la plus attractive et construire son propre projet et écrire sa propre histoire.

Le nom de João Sacramento a toujours résonné avec José Mourinho. Le Special One est venu le chercher au Pays de Galles pour le prendre dans son staff à Tottenham puis à l’AS Roma : «Sa relation avec José Mourinho a commencé avec un travail qu’il a fait ici (au Pays de Galles, ndlr). João avait analysé le travail de José - sa philosophie, sa vision du jeu, son utilisation du concept de périodisation tactique - et le lui avait envoyé, disant qu’il aimait ce qu’il faisait. João était très déterminé, c’est l’une de ses plus grandes caractéristiques. Il a une éthique de travail phénoménale et il était entièrement concentré pour que cela se produise. Il a toujours été clair qu’il avait une réelle compréhension du jeu. Son souci du détail est effrayant», a poursuivi Savage. Sa philosophie de jeu se base essentiellement sur des transitions ultra-rapides, reprenant ainsi les préceptes tactiques de l’école portugaise de Porto imaginée par un universitaire nommé Victor Frade. Chaque tactique de jeu mêle tous les compartiments du football de la technique à la tactique en passant par le mental et le physique en simultanée lors des séances d’entraînement. Tout un programme bientôt au service d’un club de Ligue 1 ? Réponse dans les prochaines semaines…