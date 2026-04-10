Liverpool prend une balle perdue par le nouveau président de l’OM

Officiellement intronisé au poste de président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard a été présenté aux médias ce midi, en compagnie de Frank McCourt. L’occasion pour le futur homme fort de l’OM d’annoncer ses objectifs pour le club olympien. Cependant, l’ancien PDG d’Orange a fait une déclaration qui risque de ne pas passer inaperçue en Angleterre…

La suite après cette publicité

« L’OM fait partie de ce petit groupe de clubs qui doit jouer la Ligue des Champions tous les ans, c’est-à-dire dans le top 3 de Ligue 1. Je pense que ça a toujours été l’ambition et elle est clairement réaffirmée. Mais ce n’est pas seulement une question de moyens. Certains clubs ont mis des moyens colossaux, comme Liverpool qui a investi 480 millions d’euros l’été dernier, tout ça pour se retrouver… Je ne dirais pas dans une situation d’échec, il ne faut pas exagérer, mais il y a beaucoup de déception », a-t-il confié. Les Reds apprécieront.