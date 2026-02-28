SPL
Al-Nassr : Cristiano Ronaldo rate son penalty et sort sur blessure
Opposé à Al-Fayha dans le cadre de la 24e journée de Saudi Pro League, Al-Nassr a fait le travail en s’imposant 3 buts à 1 grâce à une réalisation de Mané, un but contre son camp de Mosquera et un dernier but d’Al Hamdan. En début de match, CR7 a lui raté son penalty.
❌ Cristiano Ronaldo rate son penaltyVoir sur X
La frappe heurte le poteau et file en sortie de but, c’est rare venant de lui… 🫣
Tout proche de donner l’avantage aux siens, le Portugais a finalement vu sa tentative frapper le poteau avant de filer en sortie de but. Un fait assez rare pour le quintuple Ballon d’Or, sorti sur blessure en fin de rencontre…
