Al-Nassr : Cristiano Ronaldo rate son penalty et sort sur blessure

Par Josué Cassé
1 min.
Cristiano Ronaldo sous le maillot d'Al Nassr. @Maxppp

Opposé à Al-Fayha dans le cadre de la 24e journée de Saudi Pro League, Al-Nassr a fait le travail en s’imposant 3 buts à 1 grâce à une réalisation de Mané, un but contre son camp de Mosquera et un dernier but d’Al Hamdan. En début de match, CR7 a lui raté son penalty.

SPL 🇸🇦
❌ Cristiano Ronaldo rate son penalty

La frappe heurte le poteau et file en sortie de but, c’est rare venant de lui… 🫣
SPL 🇸🇦
🔴 Penalty pour Al Nassr !

Pas évident sous cet angle mais c’est validé par la VAR.
Tout proche de donner l’avantage aux siens, le Portugais a finalement vu sa tentative frapper le poteau avant de filer en sortie de but. Un fait assez rare pour le quintuple Ballon d’Or, sorti sur blessure en fin de rencontre…

SPL
Nassr
Cristiano Ronaldo

SPL Saudi Pro League
Nassr Logo Al Nasr Riyadh
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
