Dusan Vlahovic règle ses comptes avec la Juventus

Après 4 ans et demi du côté de la Juventus, Dusan Vlahovic s’en est allé à la fin de son contrat. Après de longues semaines à prospecter pour un nouveau challenge, l’attaquant a signé en faveur de Besiktas jusqu’en 2029. Il affirme avoir vécu une grande période dans le Piémont mais la fin de parcours a été délicate. Dans un entretien au quotidien serbe Mozzart Sport, le joueur reconnaît que sa situation contractuelle ne l’a pas aidé à intégrer le onze de départ de Spalletti. Il réfute en revanche l’idée selon laquelle il a eu des prétentions salariales trop élevées pour poursuivre l’aventure avec la Vieille Dame, comme la plupart des médias l’ont rapporté, lui qui touchait déjà près de 20 M€ ces dernières saisons, plombant les comptes du club.

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« Il a été écrit que je posais plusieurs conditions pour un nouveau contrat avec la Juventus, mais une grande partie de cela était fausse, rétorque-t-il. La dernière année a été difficile. J’ai commencé sur le banc pour une raison bien connue : j’entrais dans la dernière année de mon contrat. À mon avis, c’était la seule raison pour laquelle j’ai débuté la saison sur le banc. Bien sûr, deux nouveaux attaquants sont également arrivés, mais j’ai accepté ce rôle car j’avais décidé d’évoluer dans cette direction. » La pression des médias et des supporters n’ont pas été simple à gérer et n’ont fait qu’empirer sa situation. « Pendant trois ans, malgré tout ce qui a été écrit sur ma prolongation de contrat avec la Juventus, je n’ai eu aucune discussion concrète avec la direction jusqu’à la fin de la saison. La dernière fois que nous avons parlé, nous n’avons pas trouvé d’accord. On a beaucoup parlé de mes demandes concernant diverses conditions, mais la pression était énorme ce qui m’a perturbé, car je connais la vérité et je sais ce qui s’est passé. »