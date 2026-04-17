OM : Habib Beye demande une règle commune pour les reports

Présent en visioconférence, ce vendredi, avant la rencontre opposant l’OM à Lorient, Habib Beye a été interrogé sur les différents reports décidés par la Ligue de Football professionnel. Des reports visant à préserver la compétitivité des clubs français engagés sur la scène européenne mais qui n’ont pas manqué de faire parler. Pour l’ancien coach du Stade Rennais, une règle commune devrait être mise en place afin de préserver l’équité.

La suite après cette publicité

«Ca ne change pas notre préparation. Pour l’équité, si demain les instances décident de favoriser les clubs français c’est important pour tout le monde, pour l’OM, Lens, le PSG. Mais j’aimerais qu’il y ait une règle et que ça ne soit pas au cas par cas sinon il y a toujours un club lésé. Je peux comprendre la frustration des clubs qui jouent le maintien. Est-ce qu’on peut définir une règle applicable tout le temps ? Je ne sais pas. Mais il faudrait que ce soit dans les deux sens, pour les équipes européennes mais aussi celles qui jouent le maintien. Je peux comprendre les deux intérêts».