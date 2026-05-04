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Real Madrid : la punchline d’un journaliste espagnol qui compare Messi et Mbappé

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

L’absence de Kylian Mbappé lors de la victoire du Real Madrid face à l’Espanyol continue d’alimenter les débats en Espagne. Sur les ondes de la Cadena SER, plusieurs journalistes ont pointé du doigt l’impact du Français sur l’équilibre offensif madrilène, estimant que l’équipe paraît parfois plus fluide sans lui. Consultant pour Carrusel Deportivo, Bruno Alemany n’a pas hésité à lâcher une phrase forte pour résumer son analyse. Selon lui, Mbappé « se prend pour Messi alors qu’il ne l’est pas ». Le journaliste espagnol reproche notamment à l’ancien Parisien de trop décrocher pour demander le ballon dans les pieds, au lieu d’attaquer davantage la profondeur, pourtant considérée comme sa principale qualité.

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Cette manière de jouer aurait également des conséquences directes sur Vinicius Jr et Jude Bellingham, jugés moins performants cette saison. « Avec un autre profil d’avant-centre, Vinicius et Bellingham auraient réalisé une bien meilleure saison », a-t-il affirmé, convaincu que le Brésilien s’exprime davantage lorsque Mbappé n’est pas sur le terrain. Même constat pour le journaliste Jesús Gallego, qui estime que Vinicius affiche une implication défensive bien plus importante en l’absence du Français. Voilà qui est très clair.

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