Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : la RDC annonce le décès du père de Sébastien Desabre en conférence de presse
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@Maxppp
La République Démocratique du Congo a frôlé l’exploit durant ces 16es de finale de la Coupe du Monde. Elle a longtemps mené contre l’Angleterre avant d’être rattrapée en fin de rencontre, puis d’être battue sur un doublé d’Harry Kane (2-1). Le parcours s’arrête là pour les Léopards.
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🌍⚽️C’est comme que le Coach Sébastien Desabre a appris la disparition de son père ! #Mondial2026 #Desabre #RDC 🇨🇩 pic.twitter.com/P3ktvOajNo— Jenovic Mbowa (@jenovicmbowa1) July 1, 2026
A la fin de la conférence de presse d’après-match, la fédération a également annoncé le décès du père du sélectionneur français, Sébastien Desabre (49 ans), dans un moment un peu lunaire et pas vraiment attendu, comme le montre la vidéo.
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