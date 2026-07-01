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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la RDC annonce le décès du père de Sébastien Desabre en conférence de presse

Par Maxime Barbaud
1 min.
Sébastien Desabre, le sélectionneur de la RD Congo @Maxppp

La République Démocratique du Congo a frôlé l’exploit durant ces 16es de finale de la Coupe du Monde. Elle a longtemps mené contre l’Angleterre avant d’être rattrapée en fin de rencontre, puis d’être battue sur un doublé d’Harry Kane (2-1). Le parcours s’arrête là pour les Léopards.

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A la fin de la conférence de presse d’après-match, la fédération a également annoncé le décès du père du sélectionneur français, Sébastien Desabre (49 ans), dans un moment un peu lunaire et pas vraiment attendu, comme le montre la vidéo.

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