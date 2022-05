OM-OL : le message de Pablo Longoria à ses joueurs

Pas le temps de tergiverser. Ce dimanche, l'OM s'est incliné assez lourdement sur sa pelouse contre l'OL (0-3), dans le cadre de la 35ème journée de Ligue 1. Et ce en plein milieu d'une demi-finale de Ligue Europa Conférence, après avoir perdu 3-2 sur la pelouse de Feyenoord à l'aller, alors que le retour se profile jeudi, au Vélodrome. Pablo Longoria, le président marseillais, a insisté sur le fait que ses joueurs doivent rapidement relever la tête et aller de l'avant.

« Il faut d'abord avoir du respect pour nos supporters, car c'est résultat dur pour nous, même s'il y a des événements pendant le match qui sont discutables en référence aux décisions arbitrales, NDLR). Mais il faut assumer ses responsabilités. On a trois points d'avance (en Ligue 1). On doit tourner la page, on doit arriver en finale (de C4), il faut vider les têtes, c'est un événement dur, c'est dur de perdre 0-3, les événements sont particuliers, mais il faut assumer nos erreurs et continuer », a ainsi lâché le dirigeant espagnol. Le message est clair.