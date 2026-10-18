PSG : Nuno Mendes va manquer le choc face au FC Barcelone !

Le PSG va devoir faire sans Nuno Mendes contre le FC Barcelone, mardi soir en Ligue des Champions. Entré en jeu à la 53e minute à Strasbourg, samedi après-midi, le latéral portugais avait quitté prématurément la pelouse de La Meinau dans les derniers instants de la rencontre… sans pouvoir être remplacé, Luis Enrique ayant déjà effectué tous ses changements possibles. Si le technicien ibérique ne souhaitait pas se prononcer sur l’état de son joueur, préférant attendre les examens médicaux, les premières nouvelles s’annonçaient pourtant rassurantes. « J’espère que ce n’est pas grand-chose pour Nuno. On n’a pas voulu prendre de risque… On évaluera la situation demain », avait-il indiqué en conférence de presse.

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Finalement, il n’en est rien. D’après les informations du Parisien, les examens réalisés ce dimanche matin ont révélé une blessure musculaire à une cuisse pour l’ancien joueur du Sporting CP. En interne, le délai est jugé trop court pour permettre à Nuno Mendes de récupérer à temps. Une absence préjudiciable pour le PSG, qui force ainsi Luis Enrique à revoir ses plans pour cette affiche européenne.

Lucas Digne face à Lamine Yamal ?

Pour remplacer le tonique latéral dans le couloir gauche, l’ancien sélectionneur de l’Espagne dispose de plusieurs options : souvent aligné dans l’axe depuis le début de la saison, Lucas Hernandez pourrait dépanner. Warren Zaïre-Emery, qui a terminé la rencontre à Strasbourg en position de latéral gauche, représente aussi une autre solution crédible. Recruté cet été pour être la doublure de Mendes, Lucas Digne semble toutefois être l’option la plus naturelle pour suppléer le joueur âgé de 24 ans.

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En cas de titularisation mardi soir, Lucas Digne retrouverait ainsi Lamine Yamal, quelques mois après France-Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde (0-2). Un face-à-face qui avait largement tourné en faveur du prodige blaugrana, qui avait même hérité d’un penalty après une faute de l’ancien joueur d’Aston Villa. À quarante-huit heures de cette immense affiche, Luis Enrique va devoir se creuser la tête pour trouver le remplaçant parfait à Mendes pour contenir Yamal et les siens.