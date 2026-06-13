PSG : un jeune gardien de 18 ans sur le départ

Malgré une proposition du PSG pour signer son premier contrat pro, Martin James va quitter le club de la Capitale cet été, selon les informations du Parisien. Arrivé en 2023 en provenance de l’AS Meudon, le gardien de 18 ans a décidé de tourner la page parisienne afin de relever un nouveau défi, alors que plusieurs clubs européens s’intéressent à son profil.

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Auteur d’une saison solide avec les Espoirs parisiens et titulaire en Youth League, l’international français U19 (1 sélection) avait été intégré à plusieurs reprises au groupe de Luis Enrique, notamment comme troisième gardien en Ligue des Champions. Pour anticiper son départ, le PSG s’apprête à accueillir Alessandro Longoni, en provenance de l’AC Milan.