Le Paris FC s’offre un joli coup

Promu en Ligue 1, le Paris FC mène un mercato ambitieux et cohérent. La formation francilienne est également très active en ce qui concerne le sponsoring. Le PFC a d’ailleurs fait une grande annonce. «Le Paris FC accueille Google Pixel comme nouveau partenaire majeur. Une alliance placée sous le signe de l’innovation et de la proximité. Alors que le club retrouve la Ligue 1 et s’installe à Jean Bouin, le logo Google Pixel figurera sur les maillots de l’équipe masculine et au bord du terrain dès la saison 2025-2026. Ce partenariat, conclu jusqu’en juin 2028, renforcera l’identité parisienne du club et proposera des activations innovantes pour rapprocher encore plus le Paris FC de ses communautés.»

Un joli coup de la part du promu. Pierre Ferracci s’en félicite d’ailleurs. « Le Paris FC est fier de s’associer à Google Pixel. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement du club. Il incarne notre volonté de construire un club moderne, connecté et ambitieux. Aux côtés d’un acteur mondial de l’innovation, nous affirmons notre vision d’un football novateur, exigeant et tourné vers l’avenir.» Patron du marketing Google France, Jean-Philippe Bécane, a précisé : « nous sommes unis avec le Paris FC afin de faire bouger les lignes et écrire ensemble une nouvelle page de notre avenir.» Une association qui risque de donner des ailes au PFC, qui est notamment entre les mains de Red Bull et de la famille Arnault.

