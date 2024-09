Dernières heures pour la folle promotion de DAZN !

Arrêtez tout ! C’est le moment de réaliser une bonne affaire. Comme l’OM sur le mercato en récupérant Adrien Rabiot, libre de tout contrat. Ce week-end, c’est la 5e journée de Ligue 1 McDonald’s, et elle propose du lourd avec le choc entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille dimanche soir à 20h45 sur DAZN. Mais ce n’est pas tout, puisque la plateforme vous proposera aussi le choc du samedi soir, qui opposera le Stade de Reims au Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Pour ne surtout pas manquer le nouveau match du PSG et l’Olympico, mais aussi toutes les autres rencontres (8 matches en exclusivité, et le 9e en décalé chaque weekend), c’est le moment ou jamais pour vous abonner. Car DAZN vous laisse encore quelques heures pour profiter de sa superbe promotion, et ainsi profiter de 100% de la Ligue 1 !

Toute la L1 pour 19,99€ par mois !

Depuis le 10 septembre, et jusqu’22 septembre, date de ce fameux OL-OM, une offre de bienvenue est exceptionnellement lancée. Si vous souscrivez à l’offre DAZN Unlimited, qui vous garantit 100% de la Ligue 1, vous ne paierez que 19,99 € par mois (pour un engagement d’un an) ! Soit 120 euros d’économisé ! Et si vous ne voulez pas vous engager sur un an, une offre vous est proposée, avec les deux premiers mois à 19,99 € par mois (puis le prix habituel de 39,99€ ensuite).

La suite après cette publicité

DAZN sort donc le grand jeu pour séduire un maximum de fidèles du championnat français. On rappelle également que vous avez aussi la possibilité de diminuer le prix de l’abonnement et de vous offrir 1 match de Ligue 1 McDonald’s pour seulement 14,99 € par mois avec engagement, ou 19,99 € par mois sans engagement. C’est l’avantage du pack Super Sports. Et n’oubliez pas que vous bénéficiez pour chacune de ces offres de tout le catalogue DAZN, avec la Betclic ELITE pour retrouver l’intégralité du championnat de basket français en exclusivité, l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler League, des combats de boxe et de MMA avec la PFL et Bellator et de kick-boxing avec Glory.

Pour ne rien manquer de votre championnat préféré, n’hésitez plus et souscrivez à l’une des offres DAZN !