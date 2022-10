JT Foot Mercato : les pépites qui affolent la planète football

La suite après cette publicité

La sensation Khvicha Kvaratskhelia et Youssoufa Moukoko

Pour 10 M€, le Napoli s'est offert les services d'un crack en provenance du Dinamo Batoumi. En l'espace de quelques mois, Khvicha Kvaratskhelia est devenu l'idole du peuple napolitain et a impressionné sur la scène européenne. Des performances qui ont tapé dans l'oeil de nombreux cadors européens. Le tabloïd anglais The Sun nous apprend que Manchester City serait déterminé à s'offrir ses services. Le joueur de 21 ans est aussi dans le viseur PSG et du Real Madrid. Conscient de cet intérêt grandissant, Naples veut lui faire signer un nouveau contrat pour y incorporer une clause de rachat à hauteur de presque 70 M€. L'Allemagne a aussi son joyau et il se nomme Youssoufa Moukoko. Le départ d'Erling Haaland cet été lui a permis de se faire une place dans l'effectif des Marsupiaux à seulement 17 ans. En 16 matches toutes compétitions confondues, il a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives. Des statistiques qui ne passent pas inaperçues du côté de plusieurs cadors européens, d'autant que son contrat s'achève l'été prochain. Selon les dernières informations de Football Insider, confirmées par SPORT, Liverpool est entré dans la danse. Une manière de devancer le Real Madrid, le Barça ou encore le PSG qui surveillent avec attention la situation de l'international espoir allemand.

Les pépites qui confirment

On commence avec Rafael Leao, l'attaquant de l'AC Milan qui était déjà courtisé par de nombreux clubs cet été. D'après la Gazzetta dello Sport, une rencontre est prévue entre les dirigeants italiens et le joueur. La tendance est à une prolongation, mais ça coince sur un point puisqu'on rappelle que le Portugais est condamné à verser 20 M€ à son club formateur : le Sporting. Le journal au papier rose explique qu'il y a deux options sur la table : soit il devra percevoir un salaire de 7 M€ par an et le club milanais se chargera de faire le versement de cette indemnité au Sporting, en accord avec le LOSC. Soit il percevra un salaire compris entre 10 et 12 M€ par saison. L'autre joueur, c'est Marcus Rashford qui commence à retrouver son meilleur niveau à Manchester United. Les Red Devils veulent à tout prix prolonger l'enfant du club. Une prolongation de 5 ans est sur la table selon le Daily Mirror et les dirigeants mancuniens aimeraient boucler l'accord avant la Coupe du monde. En cas d'échec, Manchester United pourrait activer une clause de prolongation présente dans le contrat de l'Anglais et ainsi éviter un départ libre de sa star.

Le Real Madrid a un nouvel objectif pour sa défense

Le coach Carlo Ancelotti a demandé un latéral droit à sa direction. Et bien une fois de plus selon les informations du Daily Mirror, les Madrilènes sont très intéressés par le profil de Diogo Dalot qui va voir son contrat avec Manchester United prendre fin en juin prochain. L'international portugais fait néanmoins figure de plan B, car le rêve du Real Madrid au poste de latéral droit se nomme João Cancelo. Une opération extrêmement compliquée compte tenu de son importance à Manchester City. De plus, le Portugais est lié aux Skyblues jusqu'en 2027. Autant dire que seul un énorme chèque pourrait faire plier la formation entraînée par Pep Guardiola.