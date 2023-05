Real Madrid : l’étonnante piste ciblée pour concurrencer Karim Benzema

La suite après cette publicité

L’heure est à la réflexion à Madrid. Dans la continuité de l’échec fracassant subi en demi-finale de Ligue des Champions mercredi face à Manchester City (4-0), et de celui, à un degré moindre, vécu en Liga avec le triomphe du Barça, les hautes-sphères du club s’activent pour préparer la saison prochaine. Si Jude Bellingham devrait selon toute vraisemblance incarner le porte-drapeau du mercato madrilène avec un transfert dépassant 100 millions d’euros, d’autres pistes, moins glamour, mais moins onéreuses également, sont étudiées pour densifier l’effectif.

Ce vendredi, Relevo indique que l’Espagnol Joselu en ferait justement partie. Selon le média ibérique, le nom de l’attaquant de l’Espanyol Barcelone aurait été soufflé par Carlo Ancelotti à sa direction. Désireux de trouver un remplaçant à Mariano Díaz, qui quittera le navire madrilène à l’issue de son contrat en juin, Il Mister aurait identifié Joselu comme un attaquant capable d’apporter une véritable concurrence au Ballon d’Or 2022, en perte de vitesse et en proie à des problèmes physiques de plus en plus récurrents ces derniers mois.

Il connaît bien la Liga et la maison madrilène

Auteur d’une saison aboutie - sur le plan personnel - ponctuée de 15 buts en Liga, Joselu se dégage comme l’une des rares éclaircies du club catalan, englué à la 19e place du championnat. Cette saison, ses performances l’ont d’ailleurs conduit à étrenner sa première sélection avec la Roja. Une première cape qu’il avait même honorée par un doublé face à la Norvège en mars (3-0), symbole de sa capacité d’adaptation express. Depuis son retour au pays en 2019, l’attaquant de 33 ans s’est érigé comme une valeur sûre à son poste, enchaînant quatre exercices consécutifs à plus de 10 buts et à chaque fois dans des clubs relativement modestes (Alavés puis l’Espanyol).

En outre, son antécédent au Real Madrid serait considéré comme une plus-value aux yeux d’Ancelotti. Si son séjour avait été furtif et assez anonyme dans la capitale espagnole (2011-2012), le Galicien avait tout de même pu côtoyer plusieurs joueurs de l’effectif actuel tels que Nacho Fernández, Lucas Vázquez et… son potentiel futur concurrent Karim Benzema. Sa relation proche avec Dani Carvajal, dont il est le beau-frère, pourrait également faciliter son adaptation. Enfin, le coût de son transfert ne devrait pas faire sourciller la direction madrilène. Âgé de 33 ans et sous contrat jusqu’en 2025 avec les Pericos, l’international espagnol est estimé à 6 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Relevo précise que le Real Madrid n’entamera en revanche pas de négociations avant la fin de saison, par respect pour l’Espanyol, toujours en quête de son maintien dans l’élite espagnole.