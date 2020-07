PL : un joueur fait son coming out en restant anonyme

La saison 2019-2020 de Premier League touche bientôt à sa fin. La 35e journée se dispute ce week-end, et Liverpool a déjà été sacré champion. Et de l'autre côté de la Manche, un joueur a décidé de sortir du silence concernant un sujet assez tabou, tout en souhaitant rester anonyme. Un joueur du championnat d'Angleterre s'est en effet livré dans une lettre publiée par le Sun, où il y a fait son coming out.

«Je suis gay. Même le fait d'écrire cela dans cette lettre est un grand pas pour moi. Mais seuls les membres de ma famille et un groupe d'amis choisis sont au courant de ma sexualité. Je ne me sens pas prêt à la partager avec mon équipe ou mon manager, explique le joueur avant de poursuivre. La vérité, c'est que je ne pense pas que le football soit encore prêt pour qu'un joueur fasse son coming out.»