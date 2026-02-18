Stade Rennais : le tacle d’Arnaud Pouille à Habib Beye

Habib Beye n’est plus l’entraineur du Stade Rennais depuis une grosse semaine maintenant. Il devrait rebondir du côté de Marseille pour prendre la suite de Roberto De Zerbi. En Bretagne, c’est Franck Haise qui a pris la suite de l’ancien international sénégalais, lequel a essuyé un petit tacle de la part de son ancien président, Arnaud Pouille, présent lors de la conférence de presse de son nouveau coach.

Il s’est notamment étonné du timing du départ de Beye de Rennes, juste après l’élimination en Coupe de France du côté… de Marseille. «La seule chose qui m’a surprise, c’est le lendemain de la défaite en Coupe de France, sa volonté de partir parce qu’on était à quatre jours de la fin d’un mercato qu’on avait essayé de faire. Se retrouver dans cette configuration, c’était quand même étrange», s’interroge-t-il.