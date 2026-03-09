FC Barcelone : les immenses regrets d’Ivan Rakitic en Ligue des Champions

De 2014 à 2020, Ivan Rakitic a contribué aux grandes heures du FC Barcelone. Aux côtés de la MSN, le milieu croate a remporté la Ligue des Champions en 2015 et a gagné plusieurs fois le championnat. Malgré ce palmarès chargé et sa capacité à devenir l’un des meilleurs milieux du monde à cette période, le Suisse de naissance n’est clairement pas rassasié. Au micro de la Catalunya SER, Rakitic a expliqué qu’il aurait aimé remporter plus de titres avec les Blaugranas. Notamment des Ligues des Champions :

«Avec tout le respect que je dois à ma génération, nous avons laissé passer notre chance trop longtemps. Nous avions la qualité, l’équipe et l’environnement ; nous aurions pu remporter deux ou trois Ligues des champions de mon temps. Quand je parle avec d’anciens coéquipiers, nous le regrettons. Il faut toujours du temps pour s’en rendre compte. J’espère qu’ils y parviendront cette année pour qu’on puisse enfin arrêter de parler de Berlin. On s’est emballés trop vite, et au plus haut niveau, le moindre relâchement a des conséquences graves. Le football nous a punis. On n’a rien fait de particulièrement mal, mais à ce niveau, ça se paie. Ce n’était pas logique de jouer un match comme celui-là à Paris, puis, quelques jours plus tard, le même scénario à Turin. Idem contre l’Atlético, la Roma…»