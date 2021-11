Les 10 candidats au trophée FIFA The Best sont connus

La FIFA a dévoilé ce lundi les 10 nommés pour l'édition 2021 du Trophée FIFA The Best. Lauréat de la dernière édition, Robert Lewandowski fait bien évidemment partie de la liste des candidats à sa propre succession, tout comme Cristiano Ronaldo ou encore Mohamed Salah. À noter que trois français sont présents dans cette liste : Kylian Mbappé, Karim Benzema et N'Golo Kanté. Lionel Messi fait bien évidemment lui aussi partie des candidats, au même titre que son acolyte au PSG, Neymar.

La FIFA lèvera le voile sur l'identité du vainqueur pour cette année 2021 le 17 janvier prochain, depuis son siège à Zurich (Suisse), sous la forme d'un gala virtuel. Les votes débutent dès ce lundi 22 novembre et s'achèveront le 10 décembre prochain. Les capitaines, sélectionneurs et sélectionneuses de toutes les équipes nationales du monde, les suffrages en ligne des supporters, ainsi que les choix d'un panel de plus de 300 représentants des médias seront chargés de trancher dans les prochains jours.

Les 10 nommés au FIFA The Best

Karim Benzema (France / Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Belgique/ Manchester City FC)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC / Manchester United FC)

Erling Haaland (Norvège / BV Borussia 09 Dortmund)

Jorginho (Italie / Chelsea FC)

N’Golo Kanté (France / Chelsea FC)

Robert Lewandowski (Pologne/ FC Bayern München)

Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentine/ FC Barcelona / Paris Saint-Germain)

Neymar (Brésil / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Égypte / Liverpool FC)