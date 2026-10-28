Fenerbahçe cherche un nouvel entraîneur

Cette fois, c’est la bonne. Le 10 septembre dernier, après un match nul 1-1 en Ligue des Champions face à l’AS Roma, Ismail Kartal avait annoncé sa démission en conférence de presse d’après-match, après le jet d’une bouteille par un fan en sa direction. Démission alors refusée par le président Aziz Yildrim. Rebelote mardi, au lendemain de la défaite face au rival Galatasaray en championnat, qui place Fenerbahçe à une médiocre 5e place de Super Lig.

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Après une réunion entre les deux hommes, le club stambouliote a publié un communiqué actant la fin de l’aventure. «Ismail Kartal a fait part à notre conseil d’administration de sa décision de démissionner et, après délibération, cette décision a été acceptée dans un climat de compréhension et de respect mutuels». Le début de saison est loin de coller aux attentes après un mercato dispendieux et l’arrivée de nouvelles stars (Greenwood, Lukaku) n’empêche pas les désillusions aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions, où Fenerbahçe n’est que 31e avec 2 points. Parmi les entraîneurs annoncés dans le viseur, on retrouve Vincenzo Montella, fraîchement limogé de son poste de sélectionneur… par la Fédération turque.