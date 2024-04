Thierry Henry sait ce qui ne va pas chez Haaland

Sélectionneur des équipes de France U21 et U23, Thierry Henry est également consultant pour la chaîne de télévision CBS Sport. Invité à donner son avis sur la rencontre opposant le Real Madrid à Manchester City hier soir, le champion du monde 98 a évoqué le cas Erling Haaland. Ce dernier a passé une sale soirée au stade Santiago-Bernabéu, où il a peiné à exister face à Antonio Rüdiger et les Merengues. Mais Henry, dont les propos sont relayés par RMC Sport, a peut-être une explication.

«Je dis toujours que j’ai vu des attaquants ne pas marquer mais jouer très bien pour l’équipe et faire exactement ce dont vous avez besoin pour votre équipe à l’extérieur, ou même à domicile. Mais le plus souvent, vous jugez un attaquant pour ses buts, c’est vrai, nous le savons déjà. Les gens peuvent s’améliorer et j’y crois. Mais il y a une chose qu’il (Haaland, ndlr) ne fait pas toujours aussi bien, et il est toujours au coude à coude avec le défenseur, donc vous pouvez faire comme ça et faire le tour. Même aux trois quarts, vous pouvez protéger le ballon. Après, tout dépend de votre qualité, mais vous ne pouvez pas laisser le défenseur mettre sa jambe autour de vous, ou mettre un bras autour de vous, vous devez d’abord l’attraper puis dicter.» Il reste à savoir si Haaland suivra ses conseils.