LOSC : l’énorme coup de sang d’Olivier Létang contre l’arbitrage

Match au sommet ce samedi soir à Pierre-Mauroy. Dans la course à la Ligue des Champions, le LOSC n’avait pas le droit à l’erreur à domicile face à Rennes. ET ce choc n’a pas débuté de la meilleure des manières : en première période, Alexsandro a été expulsé après une erreur personnelle. VUn rouge qui peut être jugé comme sévère et qui a provoqué le courroux d’Olivier Létang.

Déjà incisif contre l’arbitrage cette saison, le président lillois est descendu des tribunes et a manifesté son mécontentement en personne aux arbitres à la mi-temps. Vindicatif, Létang s’est même expliqué directement avec l’arbitre, Eric Wattelier : «vous savez ce que vous avez fait ! C’est une honte ! C’est un scandale ! Vous n’êtes même pas capable de parler calmement !» Ambiance…