Ligue Europa Conference : Strasbourg réalise l’exploit contre Mayence et rejoint le dernier carré !

Un exploit sinon rien. Telle était la mission du Racing Club de Strasbourg, ce jeudi soir, à La Meinau. Logiquement défaits (0-2) la semaine passée par une belle équipe de Mayence, les Alsaciens devaient renverser la situation pour espérer accéder au dernier carré de la Ligue Europa Conference. Pour ce faire, Gary O’Neil optait pour un 3-4-1-2 avec le retour de Moreira, associé à Enciso, Nanasi et Godo sur le front de l’attaque. En face, les Allemands se présentaient en 3-5-2 où Weiper et Tietz étaient, une nouvelle fois, associés en pointe. Portés par leur public, les Strasbourgeois prenaient rapidement le contrôle des opérations et déclenchaient une première frappe mais Ouattara ne cadrait pas (6e).

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Déterminé, le RCSA multipliait les phases de possession et les attaques rapides mais butait sur une défense allemande rigoureuse, parfois à la limite : coupable d’un coup de coude grossier sur Moreira, Kohr s’en sortait très bien avec un simple carton jaune (19e). Très actif pour son retour dans le couloir droit, Moreira était ensuite proche d’ouvrir le score. Sur un centre de Godo au second poteau, le Belge de 21 ans reprenait d’une superbe reprise acrobatique mais tombait sur un Batz impérial (25e). Qu’importe. Sur la séquence suivante, Strasbourg trouvait enfin la faille. À la suite d’un corner, Chilwell, lancé sur le côté gauche, trouvait Nanasi, qui marquait sans contrôle du droit au premier poteau (1-0, 26e).

Le récital strasbourgeois

Une entame parfaite qui poussait logiquement les Strasbourgeois à poursuivre leur entreprise. Débordant d’envie, séduisant collectivement et porté par des individualités prêtes à en découdre, le RCSA poussait Mayence dans ses retranchements. Les centres fusaient, les débordements s’enchaînaient et ce qui devait arriver, arriva. Sur le côté droit, Nanasi décalait Enciso, ce dernier centrait pour Ouattara qui concluait d’une tête puissante à bout portant (2-2, 35e). Inarrêtable, Strasbourg manquait même le 3-0 dans la foulée mais Ouattara ne cadrait pas (38e) et Enciso butait lui sur Batz (41e). Totalement relancé à la pause et poussé par un public acquis à sa cause, Strasbourg entrevoyait désormais le dernier carré de la compétition. Il fallait pour cela marquer une nouvelle fois.

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Toujours maître de la possession, le RCSA se montrait toutefois moins dangereux et Gary O’Neil décidait d’apporter du sang frais. Peu avant l’heure de jeu, Emegha faisait son apparition alors que Barco, touché à la cheville, serrait lui les dents dans l’entrejeu. Et l’Argentin allait encore frapper. Décalé par Godo, il prenait de vitesse Kohr avant de s’effondrer dans la surface et d’obtenir un penalty logique. Malheureusement pour les Alsaciens, Emegha, tout juste entré en jeu, ratait sa frappe et butait sur Batz (65e). Il en fallait cependant plus aux locaux pour se décourager. Toujours aussi tranchant offensivement, Strasbourg était finalement récompensé. Servi en profondeur par Moreira, Godo réalisait un festival dans la surface allemande avant de trouver Enciso, qui concluait dans le but vide (3-0, 69e). Et le spectacle ne s’arrêtait pas là…

Dans un très grand soir, Enciso brillait encore en éliminant trois joueurs de Mayence avant de délivrer un centre parfait pour Emegha, qui se faisait pardonner en plaçant une tête parfaite (4-0, 74e). Son premier but depuis le 27 novembre dernier. Dans le dernier quart d’heure, Chilwell cédait sa place à Högsberg mais la physionomie de ce match ne changeait guère. Déchainé, Strasbourg ne lâchait rien et écœurait Mayence sur chaque duel, à l’instar de ce superbe retour défensif de Moreira (81e). Fort de cette performance majuscule, Strasbourg pouvait alors exulter avec son public, comblé par cette soirée historique. Pour leur première demi-finale européenne, les Alsaciens défieront le Rayo Vallecano, défait par l’AEK Athènes mais supérieur sur la double confrontation (4-3). A noter, en revanche, que Gary O’Neil devra se passer des services de Valentin Barco pour la manche aller…