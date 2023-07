PSG : encore une tuile pour Nuno Mendes !

Les joueurs du Paris Saint-Germain sont de retour. Arrivés au tout nouveau centre d’entraînement à Poissy, les hommes de Luis Enrique ont passé une batterie de tests physiques. L’heure du premier communiqué médical a donc sonné. Et il y a encore une mauvaise nouvelle concernant le latéral gauche portugais Nuno Mendes.

«Nordi Mukiele a repris la course et les exercices de ballon sur le terrain. Après avoir participé à des entraînements individuels sur le terrain la semaine dernière, Neymar Jr devrait participer partiellement aux entraînements collectifs cette semaine. Presnel Kimpembe poursuit son protocole de reprise. Il devrait reprendre la course début août. Victime d’une rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit cet été, Nuno Mendes restera en soins ces prochaines semaines», indique le communiqué.

