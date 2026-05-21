PSG : Presnel Kimpembe est confiant face à Arsenal

Presnel Kimpembe est loin de l’Hexagone. Après avoir quitté le PSG, son club formateur, le défenseur central avait rejoint le Qatar, sous la tunique des Kings. Récemment, l’ancien joueur de la capitale s’est confié au Parisien, évoquant son passage chez le champion de France. Durant l’échange, il a notamment indiqué que la finale de Ligue des Champions contre Arsenal (le 30 mai prochain) allait être intense, mais que les hommes de Luis Enrique étaient prêts pour ce genre de défi.

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« J’espère être à Budapest le 30 mai. Je la sens bien cette finale. Mais attention quand même ! Le fait d’avoir gagné la saison passée leur enlève de la pression, je les sens plus tranquilles et plus calmes même si l’envie de gagner est toujours là. L’équipe a plus d’expérience aussi, cela fait vraiment la différence. Ils connaissent la compétition » a expliqué le Titi Parisien au quotidien. Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé peuvent réaliser un doublé historique et Kimpembe a l’air confiant.