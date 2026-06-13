Menu Rechercher
Commenter 34
Liga

Real Madrid : fin de la piste Julian Alvarez

Par Valentin Feuillette
1 min.
Julian Alvarez @Maxppp

Selon RMC, le Real Madrid aurait renoncé à recruter Julián Álvarez malgré une offre estimée à 150 millions d’euros. L’attaquant de l’Atlético de Madrid aurait repoussé les avances madrilènes, préférant poursuivre sa carrière au FC Barcelone, sa destination favorite. Le Barça, qui suit le champion du monde depuis plusieurs mois, se retrouve ainsi en position idéale dans ce dossier, même si la concurrence d’Arsenal et du Paris Saint-Germain reste à surveiller. Aucune décision définitive ne devrait toutefois intervenir avant la fin de la Coupe du Monde, le joueur souhaitant rester concentré sur la compétition.

La suite après cette publicité

Cette situation pourrait provoquer un véritable casse-tête pour l’Atlético. Après le départ d’Antoine Griezmann et avec un possible transfert d’Alexander Sørloth, les Colchoneros risquent de perdre leurs trois principaux attaquants axiaux au cours du même mercato. Si la vente d’Alvarez permettrait au club madrilène de récupérer une somme considérable, elle l’obligerait également à reconstruire entièrement son secteur offensif dans un marché où les grands buteurs sont rares et coûteux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (34)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Atlético
Julián Álvarez

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Atlético Logo Atlético Madrid
Julián Álvarez Julián Álvarez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier