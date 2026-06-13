Real Madrid : fin de la piste Julian Alvarez

Selon RMC, le Real Madrid aurait renoncé à recruter Julián Álvarez malgré une offre estimée à 150 millions d’euros. L’attaquant de l’Atlético de Madrid aurait repoussé les avances madrilènes, préférant poursuivre sa carrière au FC Barcelone, sa destination favorite. Le Barça, qui suit le champion du monde depuis plusieurs mois, se retrouve ainsi en position idéale dans ce dossier, même si la concurrence d’Arsenal et du Paris Saint-Germain reste à surveiller. Aucune décision définitive ne devrait toutefois intervenir avant la fin de la Coupe du Monde, le joueur souhaitant rester concentré sur la compétition.

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Cette situation pourrait provoquer un véritable casse-tête pour l’Atlético. Après le départ d’Antoine Griezmann et avec un possible transfert d’Alexander Sørloth, les Colchoneros risquent de perdre leurs trois principaux attaquants axiaux au cours du même mercato. Si la vente d’Alvarez permettrait au club madrilène de récupérer une somme considérable, elle l’obligerait également à reconstruire entièrement son secteur offensif dans un marché où les grands buteurs sont rares et coûteux.