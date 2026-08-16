Toulouse tient son gros coup à 9 M€ pour renforcer son attaque

Alors que le dossier semblait s’être refroidi après plusieurs refus de Viborg, comme révélé par nos soins, Thomas Jorgensen va finalement bien rejoindre Toulouse. Le TFC et le club danois ont trouvé un accord autour d’une opération pouvant atteindre 9 millions d’euros, bonus compris : 7,5 M€ auxquels pourront s’ajouter 1,5 M€ de bonus jugés accessibles. Un investissement important pour le club toulousain, qui n’avait pourtant pas prévu d’aller aussi haut après avoir vu une première proposition de 7 M€ repoussée.

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Le départ de Dayann Methalie vers Sunderland a toutefois accéléré les discussions et poussé Toulouse à revenir à la charge. À seulement 20 ans, l’international danois est désormais attendu lundi dans la Ville rose afin de finaliser son arrivée, sous réserve du règlement des derniers détails. Le TFC tient donc son renfort offensif tant recherché, avec une opération qui pourrait devenir la plus importante vente de l’histoire de Viborg.