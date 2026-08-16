Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

Toulouse tient son gros coup à 9 M€ pour renforcer son attaque

Par Allan Brevi
1 min.
Des supporters du TFC au Stadium de Toulouse @Maxppp

Alors que le dossier semblait s’être refroidi après plusieurs refus de Viborg, comme révélé par nos soins, Thomas Jorgensen va finalement bien rejoindre Toulouse. Le TFC et le club danois ont trouvé un accord autour d’une opération pouvant atteindre 9 millions d’euros, bonus compris : 7,5 M€ auxquels pourront s’ajouter 1,5 M€ de bonus jugés accessibles. Un investissement important pour le club toulousain, qui n’avait pourtant pas prévu d’aller aussi haut après avoir vu une première proposition de 7 M€ repoussée.

La suite après cette publicité

Le départ de Dayann Methalie vers Sunderland a toutefois accéléré les discussions et poussé Toulouse à revenir à la charge. À seulement 20 ans, l’international danois est désormais attendu lundi dans la Ville rose afin de finaliser son arrivée, sous réserve du règlement des derniers détails. Le TFC tient donc son renfort offensif tant recherché, avec une opération qui pourrait devenir la plus importante vente de l’histoire de Viborg.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Viborg
Toulouse
Thomas Jørgensen

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Viborg Logo Viborg
Toulouse Logo Toulouse
Thomas Jørgensen Thomas Jørgensen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier