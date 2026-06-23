CdM 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Et si c’était la Coupe du Monde des grands buteurs ? Les meilleurs attaquants du monde ont démarré très fort cette compétition. Après la 2e journée, qui n’est toujours pas terminée, Lionel Messi a déjà inscrit 5 buts, devenant au passage le meilleur buteur de l’histoire de la compétition (18 réalisations) devant Miroslav Klose (16). Quelques heures plus tard, Kylian Mbappé a rejoint l’Allemand, champion du monde en 2014.

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Le Français s’est offert deux doublés, à l’instar d’un certain Erling Haaland. Les deux hommes sont à 4 buts et s’affrontent vendredi à l’occasion de Norvège-France (21h, heure française). Deniz Undav et Jonathan David avec 3 buts arrivent derrière.

Les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026 :

1 - Lionel Messi (Argentine) - 5 buts

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2 - Erling Haaland (Norvège) - 4 buts

2 - Kylian Mbappé (France) - 4 buts

4 - Deniz Undav (Allemagne) - 3 buts

4 - Jonathan David (Canada) - 3 buts