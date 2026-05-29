Barça : Roony Bardghji vers un départ

Avant de partir en vacances, Hansi Flick s’est entretenu avec tous les joueurs du FC Barcelone pour leur communiquer les plans qu’il avait pour chacun d’eux lors de la saison prochaine. Le coach allemand a d’ailleurs pris le temps d’évoquer l’avenir de Roony Bardghji (20 ans), alors que le jeune joueur est resté sur le banc une bonne partie de l’année. Flick a clairement expliqué au joueur que Lamine Yamal — qui évolue au même poste — était le plus tranchant dans l’effectif et que sa place à droite serait forcément en tant que remplaçant. Avec un contrat jusqu’au 30 juin 2029, Bardghji va devoir, une nouvelle fois, patienter pour gratter du temps de jeu lors de l’exercice 2025-26… sauf s’il décidait de claquer la porte.

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D’après les informations de SPORT, le Catalan aurait opté pour un départ, à la recherche de plus de minutes, suite à des pourparlers ayant déjà été entamés avec la direction sportive. Si son au revoir est accepté, le joueur aimerait qu’il soit prêté pour pouvoir retourner au Barça plus tard. Cependant, en interne, les dirigeants pensent à un transfert pour remplir les caisses du club. Disputant un total de 28 matchs, l’attaquant n’a marqué que deux buts avec la tunique catalane, un en Liga et un autre en Supercoupe d’Espagne. À ce jour, l’issue reste donc inconnue.