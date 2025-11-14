La Grèce s’enfonce dans un marasme historique

Pas de Coupe du Monde pour la Grèce, battue au Danemark (3-1). Depuis 2014, chaque grand tournoi est manqué, qu’il s’agisse de la Coupe du Monde ou de l’Euro. Après les belles heures de l’Euro 2004 et des performances européennes marquantes des clubs grecs tels que l’Olympiakos, le Panathinaikos ou l’AEK Athènes, le football grec traverse une période difficile. Les souvenirs de Katsouranis, Karagounis, Basinas ou de certains joueurs emblématiques de l’Olympiakos en Ligue des Champions contrastent avec l’état actuel d’une équipe nationale incapable de franchir la phase qualificative, même contre des adversaires supposés abordables. La Grèce semble ainsi entrer dans un cycle de stagnation et de déception récurrente. Lors de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, la Grèce a disputé trois matchs cruciaux - contre le Danemark à Faliro (3-0), contre l’Écosse à Glasgow (3-1) et à nouveau contre le Danemark à Copenhague (3-1). Dans ces rencontres, l’équipe a encaissé neuf buts en trois matchs, un total disproportionné pour un effectif possédant des joueurs expérimentés et talentueux.

Aucun point n’a été gagné, et la différence de buts a été catastrophique. L’analyse statistique montre une répétition de problèmes défensifs : erreurs sur coups de pied arrêtés, mauvais placement dans la surface, pertes de balle dangereuses et incapacité à gérer la pression dans les moments clés. Ces déficits ont coûté non seulement des points mais aussi la deuxième place du groupe, qui aurait offert une chance de qualification via les barrages. Le match à Copenhague contre le Danemark a été révélateur des limites de l’équipe grecque. Dès la 21e minute, un service précis de Zafeiris avait permis à Højlund d’ouvrir le score, puis Andersen a doublé la mise à la 40e minute en profitant d’un duel défensif mal négocié par Tzolis et Mavropanos. Enfin, Damsgaard a marqué le troisième but à la 62e minute sur une erreur de Koulierakis. La Grèce, malgré quelques phases de possession et des tentatives de pressing, n’a jamais trouvé le rythme offensif nécessaire pour revenir au score. Même la structure tactique mise en place par Ivan Jovanovic n’a pas permis d’éviter les erreurs collectives, répétées par manque de communication et de concentration.

Un tunnel infinissable pour un peuple passionné

La défaite à Glasgow contre l’Écosse, bien que plus disputée, a suivi un schéma similaire. La Grèce avait ouvert le score, mais des erreurs sur coups francs et corners ont permis à Sutar et Dykes de renverser le match pour les Écossais. L’équipe a montré des signes de maîtrise en phase offensive, mais son inefficacité défensive et son incapacité à conclure les occasions ont été déterminantes. «Nous sommes profondément déçus par ces deux résultats, d’abord pour nous, puis pour tous ceux qui nous ont soutenus. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à obtenir des résultats positifs là où nous nous étions fixés. Nous avons réalisé deux performances similaires en Écosse et aujourd’hui, nous avons eu une bonne circulation, nous étions organisés en attaque comme en défense. Ce qui nous a coûté, ce sont les erreurs faciles que nous avons commises dans les phases statiques, ou dans des moments comme aujourd’hui, et c’est ce qui nous a menés là où nous sommes. Nous aurions peut-être dû donner un peu plus d’énergie aux phases statiques, car nous savions que c’était leur point fort, mais c’est du passé, nous ne pouvons pas les changer, nous regardons vers l’avenir», a souligné Mavropanos. Sur les trois matchs, les buts encaissés résultaient soit de fautes individuelles (positionnement, contrôle, relances) soit de lacunes tactiques. Aucun but encaissé n’a été lié à la supériorité offensive des adversaires, ce qui indique un problème interne de préparation et de cohésion.

Malgré ces résultats, la Fédération grecque et son président Makis Gagatsis ont réaffirmé leur soutien à l’entraîneur Ivan Jovanovic. « C’est une journée très difficile pour nous tous. Je pense que c’est un échec. En un mois, nous avons perdu tout espoir d’être en Amérique cet été. Nous pensions vraiment avoir les capacités et la qualité, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Il est trop tôt pour répondre à votre question. La déception est immense. Il y aura certainement plusieurs points à discuter concernant l’avenir. Nous sommes une équipe sérieuse. Du moins, ce que j’ai vécu cette année, avec les joueurs, le président de l’EPO, etc. Une analyse et une discussion sur l’avenir seront certainement nécessaires. Car les responsabilités, en tant qu’entraîneur, me semblent très importantes. Quant au comportement général de mes joueurs dans ce processus, il est presque parfait. Il sera certainement nécessaire, comme toujours, d’avoir une discussion beaucoup plus sérieuse sur l’avenir de l’équipe nationale», avait-il affirmé. Celui-ci conserve la responsabilité de ces échecs, mais les analyses montrent que le problème ne réside pas uniquement dans le plan de jeu, puisqu’il inclut le manque d’expérience collective, la gestion psychologique des matchs à enjeu et l’incapacité à éviter les erreurs dans les phases statiques. Les joueurs doivent également assumer leurs responsabilités, car chaque défaite a été aggravée par des fautes individuelles évitables. Le travail à venir pour l’équipe nationale sera d’identifier précisément ces lacunes et d’y remédier avant l’Euro 2028.

« Il n’est pas approprié pour moi de les exprimer ici. Comme nous l’avons toujours fait tout au long de l’année, nous sommes tous des individus responsables. Une exclusion d’un événement majeur, et compte tenu de ma collaboration avec l’EPO et les joueurs, me rend très responsable de cette exclusion. Une analyse des données existantes doit être effectuée. La Grèce, quels que soient les matchs qui l’attendent, ne pourra malheureusement pas atteindre ses objectifs avant septembre prochain. En tant que personnes responsables, nous devons avoir une discussion sérieuse sur la suite. Car personne dans ma position ne souhaite vivre une journée comme celle-ci», a conclu Jovanovic. L’élimination de la Grèce est un échec factuel et incontestable. Trois matchs décisifs, trois défaites, neuf buts encaissés et aucun point marqué démontrent (depuis la première journée face à la Biélorussie) que l’équipe n’était pas prête pour un tournoi de haut niveau. Les problèmes structurels sont clairs entre l’inefficacité défensive, gestion inadéquate des moments critiques, erreurs individuelles répétées et incapacité à transformer la possession en occasions concrètes. La reconstruction de l’équipe doit se faire sur une base factuelle, avec un travail tactique, physique et mental rigoureux, pour éviter que le football grec continue de s’enliser dans un cycle d’échecs répétés et de frustrations pour les supporters.