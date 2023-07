Paolo Di Canio s’en prend à Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Pas un jour ne passe sans que Kylian Mbappé ne fasse parler de lui. Pourtant, cette fois-ci, c’est lui qui en fait les frais. Après de nombreuses sorties médiatiques ces derniers jours et un désir de quitter la capitale, l’attaquant du Paris Saint-Germain est vivement critiqué. Que ce soit pour son attitude, ses déclarations ou bien sa communication parfois très clivante. De quoi faire frémir certains anciens joueurs…

Sur le plateau de Sky Sport Italia, Paolo Di Canio n’a pas été tendre avec le Bondynois. «C’est le PSG qui s’est mis dans cette situation. Tu l’as trop gâté et il est devenu une véritable marque mondiale», déclare dans un premier temps l’ancien buteur des Hammers. «Le PSG doit faire le moins de dégâts possible et donc le vendre s’il ne prolonge pas. Le PSG a fait des erreurs, mais je dois dire qu’il y a une certaine indécence de la part du garçon. Je parle d’indécence parce que l’année dernière ça l’a bien arrangé et désormais, il joue la carte du départ libre pour aller au Real Madrid. L’attitude de Mbappé est une honte totale ! Comment il peut se comporter ainsi après avoir empoché entre 200 et 300M€ ? L’éthique et le respect n’ont pas de prix et Mbappé n’a ni l’un ni l’autre, moi je crois le PSG, parce que Mbappé est en train d’en profiter un peu trop», explique Di Canio, enragé de voir un joueur prendre le dessus sur son propre club. Encore une preuve qui montre que la côte de Kylian Mbappé dégringole au fil du temps.

À lire

Le Real Madrid a pris une décision radicale pour son n°9