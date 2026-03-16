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Real Madrid : Kylian Mbappé a participé à l’intégralité de la séance collective

Par Kevin Massampu
1 min.
Mbappé @Maxppp
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Apte, pas apte ? Telles sont les interrogations autour de Kylian Mbappé, qui n’a plus rejoué avec le Real Madrid depuis le 21 février dernier contre Osasuna (2-1) et qui a assisté en tribunes à la victoire éclatante de ses coéquipiers contre Manchester City en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions (3-0), mercredi dernier. Si son entraîneur Álvaro Arbeloa a tenu à entretenir le suspense quant à sa présence dans le onze de départ pour le match retour de ce mardi, un nouvel indice pourrait faire pencher la faveur vers une titularisation du Français.

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ElDesmarque
🆗 Mbappé, listo para el choque ante el City

El francés se ejercitó con total normalidad en el césped del Etihad.
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En effet, le capitaine des Bleus (94 sélections) a participé à l’intégralité de l’entraînement collectif sur le terrain de l’Etihad Stadium, à 24 heures de ce deuxième acte de la double confrontation face aux Cityzens, comme le montrent ses images captées par ElDesmarque. Reste désormais à voir si Arbeloa prendra le risque de faire débuter Mbappé, malgré l’avance confortable acquise lors de la rencontre aller au Bernabéu.

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