Le Bayern dément une offre à 160 M€ pour Michael Olise

Une rumeur sensationnelle circule en Allemagne : le Real Madrid serait prêt à dépenser 160 millions d’euros pour s’attacher les services de Michael Olise. Le président madrilène Florentino Pérez, grand admirateur du Français, aurait l’intention de réaliser un coup spectaculaire à la fin de la saison pour séduire les supporters. L’information a largement circulé sur les réseaux sociaux et dans la presse allemande, notamment via le journal Bild, qui qualifie l’offre « d’extravagante ».

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Pour autant, le Bayern Munich a rapidement éteint cette rumeur selon Marca. Le milieu de terrain offensif, sous contrat jusqu’en 2029, ne disposerait d’aucune clause libératoire et le club n’a aucun projet de le vendre. Avec 15 buts et 23 passes décisives en 38 matchs cette saison, Michael Olise confirme son immense importance pour l’équipe allemande, qui entend conserver sa star malgré l’intérêt supposé du Real Madrid.