Menu Rechercher
Commenter 20
Bundesliga

Le Bayern dément une offre à 160 M€ pour Michael Olise

Par Allan Brevi
1 min.
Michael Olise avec le Bayern Munich @Maxppp

Une rumeur sensationnelle circule en Allemagne : le Real Madrid serait prêt à dépenser 160 millions d’euros pour s’attacher les services de Michael Olise. Le président madrilène Florentino Pérez, grand admirateur du Français, aurait l’intention de réaliser un coup spectaculaire à la fin de la saison pour séduire les supporters. L’information a largement circulé sur les réseaux sociaux et dans la presse allemande, notamment via le journal Bild, qui qualifie l’offre « d’extravagante ».

La suite après cette publicité

Pour autant, le Bayern Munich a rapidement éteint cette rumeur selon Marca. Le milieu de terrain offensif, sous contrat jusqu’en 2029, ne disposerait d’aucune clause libératoire et le club n’a aucun projet de le vendre. Avec 15 buts et 23 passes décisives en 38 matchs cette saison, Michael Olise confirme son immense importance pour l’équipe allemande, qui entend conserver sa star malgré l’intérêt supposé du Real Madrid.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Liga
Real Madrid
Bayern Munich
Michael Olise

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Michael Olise Michael Olise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier