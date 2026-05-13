Lens : Pierre Sage donne des nouvelles de Baidoo

Sorti en cours de match face au Paris Saint-Germain (0-2), Samson Baidoo a rapidement suscité l’inquiétude du staff lensois dans une rencontre déjà très intense physiquement. Touché à l’ischio-jambier, le défenseur artésien a quitté ses partenaires en grimaçant, laissant planer le doute sur la gravité de sa blessure à quelques jours seulement de la finale de Coupe de France contre l’OGC Nice. Dans un contexte de fin de saison particulièrement chargé, cette alerte musculaire tombe au plus mauvais moment pour un RC Lens déjà fortement sollicité par l’enchaînement des rencontres.

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Interrogé sur l’état de son joueur après la rencontre, Pierre Sage a livré des premières indications sans pouvoir être totalement rassurant, dans l’attente des examens médicaux. L’entraîneur lensois espère néanmoins limiter la casse et pouvoir compter sur son défenseur pour le rendez-vous décisif à venir. «Avez-vous des nouvelles de Baidoo, sorti sur blessure ? Il était déçu et inquiet. On attend les examens. On donnera 100 % de ce qu’on peut donner pour qu’il puisse jouer contre Nice. Il a peur, ça se voit. A priori, ce n’est pas le même ischio que la dernière blessure mais ce n’est pas gravé dans le marbre.»