OM : les confidences de Rongier sur l’avenir de Payet

La suite après cette publicité

Dimitri Payet sera-t-il encore un joueur de l’OM la saison prochaine. Le milieu de 36 ans n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor depuis son arrivée. Et alors que certains annonçaient que cette saison serait la dernière pour Payet, sa suspension a peut-être tout changé. Après avoir écopé de 4 matchs pour avoir frappé Cahuzac lors de la rencontre face à Lens, Payet pourrait jouer son dernier match en pro ce week-end face à Lille (avant de purger sa suspension).

En conférence de presse, le capitaine Valentin Rongier a été questionné à ce sujet. Et le Français préfère penser que son ami continuera à jouer encore une saison. «Franchement, même si j’étais dans la confidence, je ne le dirais pas. Pour moi, il n’est pas encore prêt à arrêter, c’est un compétiteur, ce serait triste de ne plus avoir Dim avec nous. Il n’a jamais fait comprendre ça. Après je peux encore me tromper mais ce n’est pas d’actualité pour le moment.» Voila qui est clair.

À lire

LOSC-OM : le groupe de Lille avec des absents

Pour ce match LOSC - OM, Parions Sport en Ligne vous propose en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1 ainsi qu’un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en freebets en misant jusqu’à 90€. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un premier but de Jonathan David (cotée à 6,10) pour tenter de remporter 61€.