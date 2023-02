Le FC Barcelone a un nouveau problème avec Ansu Fati

La suite après cette publicité

On l’avait découvert et rapidement désigné comme le successeur de Lionel Messi. Il a même récupéré le numéro 10 de la star argentine après son départ du FC Barcelone. Mais un an et demi après, la donne a changé pour Ansu Fati. Ralenti par les nombreuses blessures dont il a été victime, l’ailier de 20 ans n’a pas réussi à confirmer, perdant naturellement sa place de titulaire au profit d’Ousmane Dembélé notamment. Son déclassement a lieu aussi aux yeux des supporters.

Le numéro 10 est généralement le maillot le plus emblématique d’une équipe mais chez Ansu Fati, ça ne prend pas. Après le passage de Messi, qui a monopolisé les ventes de tuniques au Barça avec son nom floqué dans le dos, la donne n’est pas du tout la même. Le club a pourtant estimé qu’il serait le joueur idoine pour assurer la relève, sportivement mais aussi en termes de marketing. La direction a donné son aval pour qu’il prenne le 10, espérant des retombées économiques qui déçoivent.

Fati ne fait pas vendre de maillots

La faute aux blessures, puis à des performances décevantes. Aujourd’hui comme le révèle Sport, l’Espagnol ne fait pas partie des six meilleures ventes de maillots. Il suffit de se promener à Barcelone et dans la boutique pour s’apercevoir qu’il brille… par son absence. Lewandowski, Pedri et Gavi sont les noms les plus demandés. Le dernier cité est celui qui a le plus de succès, surtout depuis qu’il a prolongé en arborant désormais le numéro 6. Pour repartir avec une liquette floquée Fati, il faut carrément la commander en avance…

Cette histoire de textile ne semble pas très importante au premier abord sauf que pour le Barça, c’est un vrai problème. Le potentiel économique du 10 est inexploité, ce qui force l’état major du club à bouger. Des idées sont recherchées comme changer le numéro de Fati mais qu’il acceptera difficilement. Il reste une autre solution bien plus radicale celle-ci qui serait de vendre l’international (7 sélections, 2 buts). La confiance que lui accorde Laporta ne sera pas éternelle malgré sa récente déclaration.

Le Barça veut changer son numéro, ou le vendre

«Nous n’y pensons pas pour le moment. Je ne peux pas prédire l’avenir. Pour nous, Ansu Fati est un joueur avec lequel nous avons de grands espoirs. Tout dépend de son utilité pour le club et pour Xavi. Il a suscité beaucoup d’attentes et nous n’avons pas la volonté de vendre le joueur pour le moment. Je veux que les joueurs restent aussi longtemps qu’ils ont signé.» Une autre réalité existe. Face aux difficultés économiques du club et à la valeur importante du milieu offensif, qui est courtisé en Premier League, on pourrait bien assister à un départ de Fati au prochain mercato.