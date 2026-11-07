FIFA : un immense mannequin à l’effigie de Gianni Infantino brûlé

Gianni Infantino a été la cible d’une mise en scène particulièrement hostile en Angleterre. En effet, lors des traditionnels Lewes Bonfire, organisés chaque 5 novembre dans le sud du pays, un immense mannequin à l’effigie du président de la FIFA a été incendié devant des dizaines de milliers de personnes. Comme le rapporte RMC Sport, le dirigeant était représenté avec le maillot de l’Argentine sur les épaules, aux côtés d’une effigie du Premier ministre britannique Andy Burnham. Une tradition locale qui consiste à défiler dans les rues avec des caricatures géantes de personnalités publiques avant de les brûler lors d’un grand feu de joie.

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Ce choix n’a rien d’anodin dans un pays où Gianni Infantino est particulièrement contesté. Les Anglais n’ont toujours pas digéré leur élimination face à l’Argentine en demi-finale du dernier Mondial, au terme d’une rencontre marquée par plusieurs polémiques arbitrales. Le patron de la FIFA est également accusé outre-Manche d’avoir affiché une proximité excessive avec l’Albiceleste et d’avoir favorisé les intérêts argentins. 4 ans après le sacre de Lionel Messi et ses coéquipiers, et 4 mois après ce match perdu dans les dernières minutes, le ressentiment reste donc suffisamment vif pour faire d’Infantino l’une des principales cibles de cette cérémonie satirique.