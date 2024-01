Affaire Mike Maignan : un des auteurs des cris racistes a été identifié

Le directeur général du club de l’Udinese, Franco Collavino, avait promis des sanctions rapides et sévères à la suite de la scène honteuse survenue à la Dacia Arena samedi soir. «L’éventuelle enquête des autorités judiciaires a une durée limitée, au contraire de nous, qui travaillerons pour exclure à vie ces racistes du stade. Là où il y a plus de 300 caméras, nous avons aussi le son et dans les prochaines heures, nous prévoyons d’utiliser ces moyens sur la partie du virage concerné», avait-il expliqué.

La suite après cette publicité

Et selon les derniers éléments de la Gazzetta dello Sport, un premier auteur soupçonné d’avoir crié des injures racistes à l’encontre de Mike Maignan aurait été identifié. L’individu aurait été retrouvé grâce au visionnage d’une des nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux par d’autres supporters de l’Udinese, immédiatement après la fin du match. Les dirigeants du club frioulan ont réussi à localiser et à identifier le premier des responsables des insultes qui ont conduit à l’interruption du match en première mi-temps.