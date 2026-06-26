EdF : la réaction à chaud d’Aurélien Tchouameni

Aurélien Tchouameni s’est exprimé sur M6 à l’issue de la victoire de l’équipe de France contre la Norvège. « On est content de cette victoire là. On avait à cœur de repartir avec 9 points. C’est chose faite mais il y a encore du chemin à parcourir. (…) On prend énormément de plaisir sur et en dehors du terrain avec ce groupe. Ca s’est vu sur le terrain. Il faut simplement continuer comme ça et pousser le marqueur un peu plus haut », a déclaré Tchouameni, qui a aussi tenu à dire un mot au sujet de Didier Deschamps, absent pour raisons personnelles.

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« Evidemment, ce n’était pas facile de savoir que le coach a dû partir avec ce contexte. Il a donné la possibilité à Guy de nous guider et il a fait un excellent travail. On avait à coeur de gagner ce match pour le coach et toute sa famille. On espère que cela lui a donné un peu le sourire », a-t-il glissé.