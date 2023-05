PSG, Real Madrid : l’avis polémique de Florentino Pérez sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? C’est la question que tout le monde se pose, en Espagne, en France, et dans le reste du monde. Il faut dire que les informations concernant son avenir sont, comme souvent, assez contradictoires. Cette semaine, le média anglais The Telegraph expliquait que les Merengues allaient tout faire pour essayer de le recruter cet été. En Espagne, les médias évoquent plutôt l’été 2024…

Une seule chose est sûre : Mbappé est sous contrat jusqu’en 2024, et cet été, c’est donc le PSG qui aura le dernier mot sur le sort de son attaquant vedette, auteur d’un doublé et élu homme du match par notre rédaction samedi soir face à Ajaccio. Les choses changeront dans un an, mais pour l’instant, l’avenir du joueur est entre les mains d’un Nasser al-Khelaïfi qui n’a aucune intention de le lâcher et souhaite en faire le joueur clé du projet parisien.

À lire

Jude Belligham clashe Manchester City, l’avenir de Thomas Müller remis en doute au Bayern Munich

Il y a mieux que lui à Madrid

Ce dimanche, Marca dévoile de nouvelles informations sur ce dossier qui passionne les foules. Le média espagnol insiste sur le fait que son arrivée - si arrivée il devait y avoir - est bien prévue pour 2024. Et il en explique les raisons. La première et la principale, qui risque de faire parler, c’est que la direction du Real Madrid considère que Vinicius Junior est meilleur que Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Florentino Pérez et ses hommes sont ainsi convaincus qu’actuellement, Mbappé n’a pas forcément sa place à ce poste car le Brésilien est dessus et l’a prouvé dans les grosses rencontres européennes. Le Français n’est plus considéré comme indispensable dans le projet d’avenir madrilène, et n’est plus le galactique autour duquel Pérez veut construire l’équipe. Le volet financier est aussi, logiquement, à prendre en compte, puisqu’ils sont prêts à attendre un an pour faire venir gratuitement un Mbappé qui n’est plus considéré comme indispensable et qui, une fois à Madrid, ne devrait pas être le leader offensif de l’équipe…