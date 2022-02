OM : l’heure d’en faire souffler certains

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille doit valider, ce jeudi soir, son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. Pour cela il faudra éviter de perdre par trois buts d’écart contre Qarabag, en Azerbaïdjan. Mais vu la spirale négative du club en ce moment, on évitera tout pronostic.

Dimanche dernier, c’est un OM pas très créatif qui s’est incliné contre Clermont à l’Orange Vélodrome (0-2). Mais surtout, on a remarqué des performances en deçà des standards habituels de certains. On pense évidemment à Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi, Valentin Rongier ou encore Cengiz Ünder.

Dieng et Bakambu d’entrée ?

Depuis quelques matches maintenant, Dimitri Payet n’a plus l’influence qu’il pouvait avoir sur le jeu. À cause de son positionnement côté gauche, de son physique et du poids des années. Mattéo Guendouzi semble lui aussi émoussé tout comme Ünder, qui est pourtant quasiment comme chez lui, à Bakou, puisque les deux pays sont amis.

La question est donc de savoir s’il n’est pas temps d’en faire reposer certains alors que la qualification est quasiment acquise. Ce mercredi, en conférence de presse, Jorge Sampaoli a une nouvelle fois expliqué qu’il ferait jouer les meilleurs… probablement les plus frais. Et nous ne sommes pas à l’abri de voir, à l’instar du match aller, une équipe un peu remaniée, notamment avec Bakambu et Bamba Dieng dès le coup d’envoi avec le retour de Kamara et la présence de Pape Gueye. Cela devrait être suffisant…