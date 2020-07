Real Madrid : Zinedine Zidane explique la nouvelle absence d'Eden Hazard

Déjà absent face à Getafe en milieu de semaine, Eden Hazard ne sera pas de la partie dimanche à l'occasion du déplacement de l'Athletic (14h, à suivre en direct sur Foot Mercato). Le Belge est encore touché à la cheville ; une situation qui inquiète du monde en Espagne. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Zinedine Zidane a lui aussi fait part de sa frustration.

La suite après cette publicité

« Eden a eu des gênes ces derniers jours et on ne veut pas prendre de risques, lui le premier. J'espère que ça ne sera rien et qu'on pourra le revoir avant la fin de saison. Ça fait 3/4 jours qu'il est out et j'espère que ça passera rapidement. On verra comment ça évoluera, il a pris un gros coup face à l'Espanyol (dimanche dernier, NDLR) », a expliqué le coach français. Décidément, Eden Hazard aurait probablement rêvé mieux pour sa première saison à Madrid.

Le groupe du Real Madrid pour affronter l'Athletic