Belgique : alerte pour Jéremy Doku

Petite frayeur dans les rangs de la Belgique de Rudi Garcia. Atout offensif numéro un des Diables Rouges après une nouvelle saison pleine du côté de Manchester City, Jéremy Doku est attendu lors du prochain Mondial. Mais à quelques jours du début de la compétition, il a dû écourter son entraînement du jour à Seattle selon la presse belge.

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Selon les informations de HLN, l’ailier de 24 ans a quitté la séance du jour après avoir senti une gêne musculaire. Mais selon les indiscrétions du média belge, plus de peur que de mal car l’ancien Rennais ne serait pas blessé sérieusement. Il pourrait ainsi reprendre l’entraînement avec le groupe dans les prochains jours.