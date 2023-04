Marseille-Auxerre : les compositions officielles

Ce soir, pour cette 33ème journée de L1, l’OM et l’AJA s’affrontent (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45) avec chacun un objectif en tête. Les Phocéens veulent l’emporter afin de consolider leur deuxième place et peut-être s’offrir un sprint final d’anthologie avec la défaite du PSG face à Lorient quelques heures plus tôt. Quant aux Bourguignons, tout résultat positif est bon à prendre dans l’opération maintien.

Igor Tudor a concocté un 3-4-2-1 avec la titularisation de Vitinha en pointe. Chancel Mbemba fait également son retour dans le onze de départ au sein de la défense centrale. De son côté Christophe Pelissier a dégainé le même dispositif. Notons le retour de Radu dans les cages, longtemps incertain Mensah cède finalement sa place à Zedadka en piston gauche tandis que M’Baye Niang occupera le front de l’attaque.

Les compositions officielles :

Marseille : Lopez - Gigot, Mbemba, Kolasinac - Clauss, Veretout, Rongier, Kaboré - Sanchez, Under - Vitinha



Auxerre : Radu - Pellenard, Jubal Jr, Jeanvier - M’Changama, Raveloson, Touré, Zedadka - Hein, Da Costa - Niang