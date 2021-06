Nantes : le communiqué des associations de supporters

Dimanche soir, alors que certains salariés du FC Nantes fêtaient le maintien des Canaris à la Beaujoire, une trentaine de personnes se sont introduites à l’intérieur du stade et ont agressé une partie de ces salariés. La raison ? Ils seraient venus pour se venger après avoir vu deux agents proches du clan Kita déterrer le cercueil du FC Kita. Un geste perçu comme une provocation. Cependant, face à la violence des actes commis vis-à-vis des salariés, les associations de supporters du FC Nantes ont tenu à réagir via un communiqué.

« Nous, associations de supporters du FC Nantes, déplorons l’ensemble des évènements survenus dimanche soir durant la soirée organisée à la Beaujoire pour le maintien en L1. Face aux provocations de la direction, la violence n’est pas une solution. À cet égard, nous exprimons notre profonde solidarité aux salariés du FC Nantes pris en otages par le déplorable spectacle donné dimanche soir à la Beaujoire.

Malgré nos actions pacifiques depuis des mois, guidées par une volonté de changement constructif, les agissements de la direction du FC Nantes et de son entourage n’ont cessé de faire monter la pression et d’entretenir un climat délétère autour du club.

Il nous paraît indispensable de regarder ces faits avec l’œil averti d’amoureux du FC Nantes, meurtris par une énième provocation de la direction, dont l’ampleur n’avait jamais été atteinte jusqu’à dimanche soir. Le retrait du dit « cercueil du FC Kita » n’aurait assurément pas fait la une de la presse depuis avant-hier s’il n’avait été assorti d’une mise en scène d’exhumation, ayant pour seul objectif d’attiser les tensions et de creuser toujours plus le fossé béant entre le club et ses amoureux.

Deux agents « controversés » ont, avec la bénédiction de la direction présente durant toute cette mise en scène, déposé sur la pelouse de la Beaujoire ce cercueil afin de faire la fête autour de ce dernier.

Nous appelons l’ensemble des parties prenantes en lien avec le FC Nantes à l’apaisement, afin de préparer collectivement l’avenir du club. Plus que jamais, il nous paraît indispensable que les groupes de supporters travaillent ensemble, dans la sérénité pour reconstruire l’identité du FC Nantes autour de ses valeurs et d’un vrai projet de club ».

Activ Nantes Supports - Allez Nantes Canaris - A La Nantaise - Brigade Loire Esprit Canari - La Maison Jaune - Les Ch’tis Canaris - Les Corsaires Vendéens - Naonediz Da Viken