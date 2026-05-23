Coupe d’Allemagne : un triplé d’Harry Kane offre le sacre au Bayern Munich face à Stuttgart

Après la finale de la Coupe de France ce vendredi soir, il y avait la finale de la Coupe d’Allemagne ce samedi soir du côté de l’Olympiastadion de Berlin. Pour la formation de Vincent Kompany, éliminée lors des demi-finales de la Ligue des champions face au PSG, il fallait soigner la fin de saison en réalisant un doublé déjà très honorable.

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En face, il y avait la surprenante équipe de Stuttgart, qui a aussi réalisé une saison remarquable (4e de Bundesliga). Mais les coéquipiers d’Harry Kane et Michael Olise n’ont pas tremblé et s’offrent un nouveau trophée (la 21e Coupe d’Allemagne de son histoire). L’attaquant anglais a encore régalé en s’offrant un triplé (le 12e avec le Bayern Munich) dans cette rencontre, marquant ainsi ses 59e, 60e et 61e buts de la saison. Rien que ça. Pour Olise, qui termine donc sur une bonne note avec deux nouvelles passes décisives, place désormais à l’équipe de France et à la Coupe du monde 2026.